Учёные: динозавры возникли на 15 млн лет раньше, чем считалось

Учёные из Кембриджского университета пришли к выводу, что динозавры появились на 15 млн лет раньше, чем принято считать.

Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Учёные проанализировали строение, размер и расположение костей динозавров, многие из которых были обнаружены в последние 30 лет. После анализа данных исследователи предложили пересмотреть историю эволюции древних ящеров.

Ранее Nation News сообщало, что в Китае обнаружены следы утконосых динозавров.