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Учёные: динозавры возникли на 15 млн лет раньше, чем считалось
Учёные из Кембриджского университета пришли к выводу, что динозавры появились на 15 млн лет раньше, чем принято считать.
Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature.
Учёные проанализировали строение, размер и расположение костей динозавров, многие из которых были обнаружены в последние 30 лет. После анализа данных исследователи предложили пересмотреть историю эволюции древних ящеров.
Ранее Nation News сообщало, что в Китае обнаружены следы утконосых динозавров.
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