На Земле началась необычная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, которую спровоцировала дыра на Солнце. С таким заявлением выступил руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш. Слова ученого приводит ТАСС

«Интересна же она (магнитная буря – прим. Рамблер/новости) тем, что ее вызвали не вспышки, как это чаще всего бывает, а корональная дыра, которая проходит вертикально по солнечному экватору», - заявил Гайдаш.

Гайдаш также добавил, что интенсивность магнитной бури небольшая и никак не скажется на здоровье людей или работе устройств. По словам руководителя института, 24 марта эта магнитная буря прекратится, однако 29-30 марта начнется другая. Ее интенсивность пока неизвестна. Ученые отмечают спад солнечной активности на протяжении двух лет.