Уникальный подводный аппарат появился у Черноморского флота

Новейший телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) «Марлин-350» поступил на Черноморский флот. Носителем подводного беспилотника стал спасательный буксир СБ-739, переданный флоту в начале марта. ТНПА, оснащенный видеокамерой высокого разрешения, многолучевым гидролокатором и манипулятором, легко обнаруживает на глубине в сотни метров даже очень небольшие предметы. «Марлин» станет помощником для экипажа СБ-739 и спасателей-водолазов, базирующихся на его борту.

Как рассказали «Известиям» в штабе Черноморского флота, спасательное буксирное судно СБ-739 уже вошло в состав Черноморского флота. 6 марта в Стрелецкой бухте Севастополя на буксире был поднят Андреевский флаг. СБ и базирующийся на его борту «Марлин-350» вошли в состав 145-го аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

Помимо «Марлина», на борту новейшего буксира находится водолазный комплекс. Он позволяет работать одновременно трем глубоководным специалистам-спасателям на глубине до 100 м. Помогать им и будет ТНПА. Подводный дрон найдет на дне место аварии и выведет к нему водолазов. Осветит им объект мощными лампами, а также при необходимости облегчит работу благодаря специальному манипулятору.

Также «Марлин» окажет серьезную помощь экипажу буксира при снятии кораблей, севших на мель. ТНПА сможет обследовать подводную часть застрявшего судна и выбрать оптимальную траекторию маневра.

«Марлин-350» разработан и выпускается группой компаний «Тетис Про». Это достаточно небольшое изделие. При длине чуть менее одного метра подводный аппарат весит всего 50 кг. Он способен работать в температурном коридоре от –20 до +50 градусов. Рабочая глубина ТНПА 350 м, а скорость около 5 км/ч, или, говоря морским языком, 2,5 узла.

Аппарат движется и маневрирует с помощью шести движителей. Команды управления передаются на подводный беспилотник по специальному кабелю. По нему же операторы получают в ответ телеметрические данные ТНПА и картинку с его сенсоров и видеокамеры. На дисплей выводится интегрированное изображение, а на него накладываются текущие параметры дрона и его местоположение.

Носитель «Марлина» спасательный буксир СБ-739 проекта 22870 — это универсальное судно. Оно способно не только буксировать корабли и суда, но и тушить пожары, вести спасательные работы над водой и под водой и даже собирать нефтепродукты с поверхности моря. При длине около 60 м водоизмещение судна 1,67 тыс. т. Автономность буксира и его мореходные качества позволяют совершать длительные плавания и выполнять даже сложные спасательные работы в тысячах морских миль от своей базы. Например, в Средиземном море или Атлантическом океане.

Председатель клуба моряков-подводников, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин рассказал «Известиям», что обновление корабельного состава флота идет комплексно. Моряки получают не только новые корабли, подводные лодки, но и средства спасения. Это очень важно, потому что еще совсем недавно оказать помощь терпящему бедствие экипажу было невозможно.

— Все помнят эпизод, когда наш Тихоокеанский флот не мог без посторонней помощи оказать помощь батискафу АС-28 на Камчатке, — напомнил Игорь Курдин. — Но сегодня ВМФ обеспечен финансово настолько хорошо, что при его обновлении уделяется внимание не только новым кораблям, но и средствам спасения людей. Современные поисково-спасательные средства вселяют уверенность, что в случае нештатной ситуации к экипажу придет помощь.

Ранее Черноморский флот уже получил буксир проекта 22870 «Профессор Николай Муру». Судно, базирующееся сейчас в Новороссийске, также оснащено подводным беспилотником «Фалкон-1000». Но, как рассказали «Известиям» в штабе Черноморского флота, «Фалкон» серьезно проигрывает «Марлину» по своим тактико-техническим характеристикам и возможностям.