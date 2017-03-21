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Рамблер/новости

Эксперты: рабочая неделя в России может сократиться до четырех дней

Эксперты: рабочая неделя в России может сократиться до четырех дней
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Рабочая неделя в будущем сократится до четырех дней. К уменьшению рабочего времени может привести четвертая технологическая революция. С таким заявлением выступила профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева. Ее слова передает ТАСС.
«Я не вижу того, что изменения могут разрушить рынок труда и привести к безработице. Произойдет сокращение рабочего времени... Возможно, в будущем будем работать не пять, а четыре дня (в неделю – Рамблер/новости)», - заявила Малева.
Свое заявление профессор сделала на круглом столе, посвященном презентации доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения». Малева также обратила внимание на то, что реакцией рынка труда на предыдущие технологические революции было сокращение рабочего дня. В начале 20 века рабочий день был сокращен до 40 часов в неделю, так как часть работ взяли на себя машины.
Малеву поддержал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников, заявивший, что бояться следует не роботов, а «слишком медленного технологического прогресса». Директор центра Владимир Гимпельсон добавил, что машины «дадут людям другую работу», а «не оставят людей без работы».
Четвертая промышленная революция – прогнозируемое событие, которое будет характеризоваться массовым внедрением киберфизических систем в производство, развитием дополненной и виртуальной реальности, 3D-печати и развитием технологий квантовых вычислений.
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