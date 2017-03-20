Ученые из Сибири и Нидерландов нашли одну из причин дефицита счастья у людей

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Гронингенского университета (Нидерланды) разработали гипотезу, объясняющую появление дефицита счастья у человека и развитие депрессивных расстройств. Одна из причин, по их мнению, кроется в дисбалансе двух древних моделей поведения, сообщила в понедельник пресс-служба ТПУ.

"Новая гипотеза сегодня вызывает бурную дискуссию в научной литературе и нуждается в дальнейшем подтверждении или опровержении, основываясь на научных фактах. Однако нет сомнений, что она может существенно расширить систему существующих подходов к лечению депрессии", - цитирует пресс-служба одного из авторов гипотезы профессора кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности ТПУ Светлану Иванову

Иванова уточнила, что наши эмоции и поведение регулируются не только корой головного мозга, как считают многие психологи и психиатры, но и другими структурами головного мозга, которые присутствовали еще в мозге позвоночных, живших миллионы лет назад. "По сути, наш мозг при помощи определенного типа поведения управляет исходными данными, чтобы создать определенный выход из той или иной ситуации", - сказала Иванова.

По мнению ученых, существует два основных типа поведения у всех высших организмов (людей и животных): поисково-вознаграждающее и стресс-избегающее. Первое позволяет обеспечить наиболее комфортное существование, упрочить свое положение в окружающей среде (в том числе, в обществе). В эволюционном плане оно проявляется в поиске еды, комфорта, территории и так далее. Стресс-избегающее поведение "включается" в тот момент, когда требуется обеспечить себе защиту от внешних угроз, боли, дискомфорта и других факторов, которые эволюционно могли снизить шансы остаться в живых и иметь потомство.

Как отмечают ученые, в норме эти механизмы поведения уравновешивают друг друга. Когда же один из них начинает работать неправильно или же не взаимодействует с другим, у человека возникает дефицит счастья, который в дальнейшем может привести к депрессии и более серьезным расстройствам. По итогам многолетних наблюдений Иванова и профессор Гронингенского университета Антон Лунен выявили закономерность - при клинически выраженной депрессии существует смещение равновесия в активности двух этих систем в сторону избегающего поведения.

По словам ученых, их гипотеза не противоречит основным существующим гипотезам о депрессии, а, наоборот, дополняет их. Согласно ей, в лечении депрессии могут быть успешными как методы психотерапии, направленные на восстановление баланса исследуемых нейрональных каскадов, так и фармакологические воздействия на нейромедиаторные рецепторы определенных структур мозга (в частности, регулирующие обмен серотонина). В вузе добавили, что гипотеза подробно изложена и обсуждается в зарубежных высокорейтинговых журналах в области нейронаук.