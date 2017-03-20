Все кандидаты в президенты РАН сняли свои кандидатуры

Все три кандидата на должность президента Российской академии наук сняли свои кандидатуры.

На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов , председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области наук о живом, директор Института молекулярной биологии им.Энгельгардта академик Александр Макаров

Как рассказал Фортов, устав организации для проведения новых выборов может быть наработан в течение полугода.