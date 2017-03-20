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Все кандидаты в президенты РАН сняли свои кандидатуры
Все три кандидата на должность президента Российской академии наук сняли свои кандидатуры.
На пост президента РАН претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области наук о живом, директор Института молекулярной биологии им.Энгельгардта академик Александр Макаров.
Как рассказал Фортов, устав организации для проведения новых выборов может быть наработан в течение полугода.
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