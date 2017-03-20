Китайские археологи обнаружили в притоке Янцзы более 10 тысяч артефактов

Археологи Китая обнаружили на дне реки Миньцзян в провинции Сычуань, являющейся притоком реки Янцзы, более 10 тысяч старинных артефактов возрастом старше 300 лет, передает в понедельник агентство Синьхуа.

Сообщается, что на дне реки были обнаружены золотые, серебряные и бронзовые монеты и ювелирные изделия, а также металлическое оружие — мечи, ножи и копья. Находка была сделана в 50 километрах к югу от города Чэнду.

Найденные артефакты относятся ко времени династии Мин (1368-1644 годы). Археологические работы продолжаются с января и продлятся до апреля.

"Предметы представляют чрезвычайную ценность для науки, истории и искусства. Они имеют большое значение для исследования политической, экономической и социальной жизни династии Мин", — заявил один из археологов, сотрудник Пекинского университета Ли Боцянь.