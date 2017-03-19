Астероид опасно приблизился к Земле в День святого Патрика

Астероид 2017 EG3 приблизился к Земле на расстояние чуть более полутора миллионов километров в День святого Патрика, 17 марта. Об этом сообщает Daily Mail.

Небесное тело было обнаружено 7 марта 2017 года учеными обсерватории Маунт-Леммон в США. Астрономы рассчитали, что 2017 EG3 пройдет мимо нашей планеты по траектории, лежащей за орбитой Луны. Диаметр объекта составляет 23 метра. Ученые отнесли его к аполлонам — астероидам, которые периодически пересекают орбиту Земли.

Крупные объекты, которые подходят к Земле ближе, чем на семь миллионов километров, считаются потенциально опасными. Аполлоны пока проходят мимо нашей планеты. Однако около 1500 астероидов из этой группы, размеры которых в поперечнике превышают 100-150 метров, представляют возможную угрозу для человечества.

Результаты компьютерной симуляции, проведенной учеными из Великобритании, показали, что падение астероида диаметром 200 метров на крупный город Европы может привести к гибели нескольких миллионов человек.