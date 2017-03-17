Украинские ученые создали лекарство от рака

Украинские ученые заявили о создании лекарств, которые помогут вылечиться от рака даже на четвертой стадии. Об этом в интервью ТСН рассказал директор Национального антарктического центра Валерий Литвинов.

По его словам, украинские ученые, работающие на полярной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, около 25 лет не делали таких открытий, но тем не менее результате исследований создали лекарство от рака.

Наши биологи создали лекарство на основе антарктических микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и имеют экстремальные возможности. И эти лекарства помогают даже от рака четвертой степени», - пояснил Литвинов.

Учений добавил, что биологический институт Университета им. Т.Шевченко уже получил лицензию на препарат. Однако пока лекарство еще недоступно для пациентов.

Ученые провели только тестирование на свиньях, впереди еще долгие испытания, в которых должны принять и люди.