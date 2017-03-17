Яркая вспышка затмит Солнце – ученые смоделировали «ядерный конец света»

Доктор военных наук, специалист в военной политологии Константин Сивков в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда» рассказал, какими будут последствия от ядерного взрыва средней мощности в центре любого многомиллионного города мира.

«Произойдет яркая вспышка. Вспышка настолько яркая, что она затмит все Солнце, как прозрачные тени останутся следы людей, которые мгновенно испарились, не ощущая ничего под ударом световой волны», - отметил эксперт.

В случае ядерного удара мощностью 100 килотонн в радиусе пяти километров от эпицентра испарится все живое, бетонные здания расплавятся словно пластиковые.

«Цепочка падающих друг на друга небоскребов, рушащихся на другие дома, сокрушающих их, она будет выглядеть ужасно. Все будет сопровождаться мгновенными возникающими пожарами, вот зона сплошного огня, где будет гореть все», - добавил Сивков.

Сверхзвуковая ударная волна понесет за собой тонны мусора, сносящие все на своем пути. В радиусе 15 километров земля будет радиоактивной, а ядерный гриб поднимется на высоту 10 километров.

Компьютерное моделирование взрыва боеголовки мощностью в 800 килотонн в центре Вашингтона показывает, какие катастрофические наступят последствия. По словам эксперта в области ядерной безопасности Дмитрия Стефановича, одна боеголовка приведет к гибели порядка 500 тысяч человек и ранениям свыше 800 тысяч человек.