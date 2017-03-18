"Охотник за пришельцами" из США обозначил возможные сроки обнаружения внеземного разума

Человечество уже в ближайшие 10-12 лет может узнать о существовании во Вселенной других носителей разума, однако они, скорее всего, давно не являются биологической формой жизни.

Такое мнение выразил в интервью ТАСС главный астроном базирующейся в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) организации под названием Институт поиска внеземных цивилизаций (SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence) Сет Шостак.

Как пояснил исследователь, являющийся автором ряда научных трудов, в том числе книги "Признания охотника за пришельцами", специалисты SETI с помощью радиотелескопов ежедневно анализирует сотни сигналов, рассчитывая найти среди них послание внеземной цивилизации.

"Поступает очень много сигналов, быть может, каждые 10 секунд, - сказал ученый. - Практически все они в течение 10 минут признаются помехами земного происхождения". При этом, по его словам, раз в несколько лет поступают такие сигналы, которые ученые считают по-настоящему интересными и проверяют в течение нескольких часов, прежде чем убедиться, что они в действительности не были направлены иными носителями разума.

Шостак выразил уверенность в том, что уже в ближайшие 20 лет человечество получит доказательства существования инопланетной цивилизации. "Лет восемь назад я выступал в Германии, - припомнил ученый. - Я тогда заключил пари со всеми, кто присутствовал в аудитории, что мы получим соответствующий сигнал в ближайшие два десятка лет". Исследователь пояснил, что и сейчас придерживается того же мнения.

Разумные машины?

По словам астронома, серьезных исследований относительно того, какой может быть природа инопланетного разума, в настоящее время не проводят. "Мои коллеги особенно не задумываются о том, каковы внеземные цивилизации. Это можно узнать и позже", - подчеркнул ученый.

Шостак полагает, что инопланетяне, скорее всего, гораздо более развиты, чем люди, и уже не нуждаются в телах из плоти и крови. "Я лично думаю, что, учитывая, с какой скоростью у нас развиваются компьютеры, разум во Вселенной по большей части имеет не биологическую природу. Это скорее некий искусственный интеллект", - отметил исследователь.

Он не исключает, что носители внеземного разума могут оказаться настроенными к человечеству враждебно, однако сомневается в этом. "Если они по своей природе будут биологической формой жизни, то шансы на то, что они будут агрессивны, выше, - констатировал ученый. - Дело в том, что в биологической системе действует принцип дарвиновской эволюции. Согласно ему, это хорошо, когда хотя бы какой-то процент особей одного вида настроен агрессивно, по крайней мере, это хорошо для этих особей".

"Если пришельцы имеют биологическую природу, то какая-то часть должна быть агрессивной. Если же они машины, то кто знает, какие у них интересы", - сказал астроном. Дистанционное общение

Шостак считает, что даже после получения сигнала от представителей внеземной цивилизации настоящего контакта с ними, скорее всего, достигнуть будет непросто. Как пояснил исследователь, "если они находятся на расстоянии 500 световых лет, то на то, чтобы ваш ответ достиг их, потребуется 500 лет, и еще столько же, чтобы получить их ответ".

"Мы никак не можем туда попасть. И, кстати, думаю, им тоже очень трудно будет прибыть сюда", - добавил ученый.

По его мнению, человечеству уже поздно беспокоиться о том, опасно ли транслировать информацию о Земле в космическое пространство. "Сигналы в космос направляются со времен Второй мировой войны. И любая цивилизация, достаточно развитая для того, чтобы представлять опасность для нас, будучи так далеко, располагает более мощными антеннами, чем наши. Так что мы уже сказали им, где находимся", - подытожил он.

Российский вклад

Шостак отметил, что российские специалисты внесли немалый вклад в поиски внеземного разума. По его словам, сам он заинтересовался этой областью под влиянием книги советского астрофизика Иосифа Шкловского.