Ученые: россияне только на 16% русские

Ученые проанализировали расовый и этнический состав граждан России. Результаты исследования показали, что «коренными» русскими могут считать себя лишь 16,2% россиян. Исследование проводил медико-генетический центр Genotek. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Лидером» в генетическом ландшафте России является, как это не показалось бы странно, Западная Европа – на долю выходцев из ее стран приходится 22,3% этого портрета. За ней следует Беларусь и Украина – на них приходится 19,2%. Кроме того, весомые доли занимают Финляндия (13,1%), Венгрия (6,3%), Ближний Восток (5,7%) и Балканы(5,5%)», - говорится в сообщении компании.

В ходе исследования специалисты также установили, что 82% россиян имеют одну из вариаций в гене аппетита FTO. Этим можно объяснить предрасположенность к ожирению. Данные работы свидетельствую также о том, что 83% россиян приходятся друг другу родственниками.

Исследование началось в сентября 2015 года. За это время был изучен биоматериал более двух тысяч человек, возраст которых варьировался от 20 до 45 лет. Больше всего образцов поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Владивостока, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Симферополя.

Если говорить об общем портрете среднестатистического россиянина, то на 90% он европеец. 9,7% приходится на азиатские корни и 0,4% - на африканцев и жителей Океании.

В 2010 году в России прошла перепись, по данным которой 80,9% россиян назвали себя русскими, 3,87% татарами, 1,4% украинцами, 1,15% башкирами, 1,05% чувашами, 1,04% чеченцами. На остальные национальности приходится менее 1% населения страны.