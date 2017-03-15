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Уфологи обнаружили корабль инопланетян на Луне
Фото: Youtube
Уфологи изучили снимки Луны, опубликованные NASA, и утверждают, что на спутнике Земли присутствует НЛО.
Уфологи считлают, что нашли инопланетный корабль
Эксперты считают, что сотрудники NASA намеренно скрывают данную информацию. Они уже много лет изучают Луну, но не сообщали о присутствии жизни на ней. Уфологи же на фотографиях нашли необычную фигуру, которая перемещается по Луне от снимка к снимку. Специалисты уверены, что это инопланетяне, и продолжают изучать фото земного спутника.
Отметим, что тот объект, который уфологии приняли за внеземную жизнь, на самом деле напоминает крупный булыжник. Но он отбрасывает тень и внешне напоминает "летающую тарелку".
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