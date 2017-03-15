Уфологи обнаружили корабль инопланетян на Луне

Уфологи изучили снимки Луны, опубликованные NASA , и утверждают, что на спутнике Земли присутствует НЛО.

Уфологи считлают, что нашли инопланетный корабль

Эксперты считают, что сотрудники NASA намеренно скрывают данную информацию. Они уже много лет изучают Луну, но не сообщали о присутствии жизни на ней. Уфологи же на фотографиях нашли необычную фигуру, которая перемещается по Луне от снимка к снимку. Специалисты уверены, что это инопланетяне, и продолжают изучать фото земного спутника.

Отметим, что тот объект, который уфологии приняли за внеземную жизнь, на самом деле напоминает крупный булыжник. Но он отбрасывает тень и внешне напоминает "летающую тарелку".