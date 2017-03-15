Доказана невозможность появления Меркурия в Солнечной системе

Японские ученые смоделировали рождение Меркурия в условиях ранней Солнечной системы. Формирование ближайшей к светилу планеты специалисты посчитали маловероятным событием. Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Астрономы провели 110 запусков модели, предполагающей образование из протопланетного диска вокруг Солнца небесных тел земной группы. В рамках задачи N тел для этого использовалось более ста зародышей планет и около шести тысяч планетезималей.

В большинстве запусков удалось воспроизвести рождение Венеры и Земли. Меркурий и Марс образовались только в девяти случаях.

Как правило, ближайшая к светилу планета формировалась на расстоянии 0,27-0,34 астрономической единицы от звезды, имела малый эксцентриситет (описывающий вытянутость орбиты параметр) и была легче Земли примерно в пять раз. На формирование планеты в основном уходила материя зародышей, рождение небесного тела занимало десять миллионов лет.

Меркурий легче и меньше Земли примерно в 20 раз. Средняя плотность у него примерно такая же, как и у Голубой планеты. Год на Меркурии продолжается около 88 дней. От других планет Солнечной системы Меркурий отличается крупным металлическим ядром — на него приходится 85 процентов радиуса этого небесного тела. Для сравнения, на ядро Земли приходится только половина ее радиуса. В отличие от Венеры и Марса, Меркурий, как и Земля, имеет собственную магнитосферу.