Фото: Ученые обнаружили черную дыру, поглощающую соседнюю звезду

Представители NASA опубликовали фотографию, на которой запечатлен процесс поглощения звезды черной дырой. Своеобразный "звездный ужин" расположился на расстоянии в 14,8 тысяч световых лет от Земли.

Снимок был получен при помощи телескопа ATCA, расположенного в Аргентине. На нем запечатлена двойная система X9, в которой черная дыра и белый карлик соседствуют на мизерном расстоянии.

Отмечается, что ранее звезда была красным карликом, однако растеряла весь вес из-за прожорливого соседа, который постепенно поглощает всю массу.