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Фото: Ученые обнаружили черную дыру, поглощающую соседнюю звезду
Фото: NASA
Представители NASA опубликовали фотографию, на которой запечатлен процесс поглощения звезды черной дырой. Своеобразный "звездный ужин" расположился на расстоянии в 14,8 тысяч световых лет от Земли.
Снимок был получен при помощи телескопа ATCA, расположенного в Аргентине. На нем запечатлена двойная система X9, в которой черная дыра и белый карлик соседствуют на мизерном расстоянии.
Отмечается, что ранее звезда была красным карликом, однако растеряла весь вес из-за прожорливого соседа, который постепенно поглощает всю массу.
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