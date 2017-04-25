Ученые выяснили, что собаки обладают телепатией

Ряд проведенных исследований поведения собак позволил ученым сделать вывод, что домашние животные не только преданны человеку, но и могут читать мысли хозяев, сообщил сайт «Актуальные новости».

Эксперименты показали, что четвероногие питомцы способны осознавать человеческую реальность. Это выяснилось, когда специалисты поместили животное и хозяина в разных концах одной комнаты. Перед испытуемыми поставили две одинаковые игрушки. Собака могла видеть обе, а для человека одну закрыли прозрачным барьером. После команды принести игрушку животное приносило именно ту, которую видел хозяин. Если человек отворачивался и повторял просьбу, собака сама выбирала, что именно принести.

Также, по мнению ученых, собаки являются единственными из животных, кто понимает жесты указательным пальцем. Подобный уровень взаимопонимания, полагают специалисты, закрепился в ходе эволюции, когда четвероногие питомцы помогали людям в охоте.

Специалисты из разных стран мира проанализировали интеллектуальные способности различных видов животных и составили свой рейтинг самых умных из них. В число интеллектуалов попали собаки и кошки, причем ученые не смогли определить, кто из них умнее.