Учёные: на Куликовом поле могла быть ещё одна крупная битва

Исследователи сообщили, что очередные раскопки на территории Куликового поля позволили определить, что на этой местности ранее могла пройти еще одна крупная битва, кроме той, о которой всем известно из учебников истории.

Как говорят археологи, важное сражение на территории этого поля могло состояться в XVI веке. В настоящий момент ученые намерены использовать беспилотники, чтобы восстановить ход событий в этой местности. Причиной полагать, что в этой местности ранее также проходили битвы, стала находка: ученые обнаружили на местности монеты Менгли Гирая I. Эти монеты принадлежали воинам, которые, скорее всего, сражались в этой местности на какой-то менее известной истории войне. Однако, это могло быть также масштабное сражение.

Монета находилась на глубине 50 сантиметров, её факт обнаружения заслуживает внимания, так как в этой местности не было никаких строений и там отсутствует культурный слой.

Всего на этом поле было за прошлый год найдено более пяти тысяч исторических предметов. Ученые говорят о том, что современные технологии позволяют больше узнавать об исторических событиях, поскольку доступны более подробный анализ и становится возможным точнее определить детали исторических событий.

Некоторые ученые предполагают, что проходившая там битва, которая не попала в исторические летописи, могла быть просто вооружённым столкновением, другие же считают, что это может значительно изменить взгляд на историю людей, живших в этой местности, в том числе, это может говорить о другом национальном составе местных жителей, поскольку возможно были другие вторжения со стороны, о которых ранее ничего не сообщалось.