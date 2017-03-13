Перебраться в космос: Анонсирован проект гигантской колонии на орбите Земли

Член Британского межпланетного общества Джерри Стоун анонсировал проект, согласно которому через 20 лет на орбите Земли может появиться орбитальный мегаполис для нескольких миллионов человек. Одной из главных задач его жителей станет строительство солнечных панелей, сообщает RT

Солнечные панели на Земле недостаточно эффективны, потому что им мешает атмосфера. Колонизаторы орбиты прямо в космосе смогут строить панели, которые будут собирать солнечную энергию и передавать ее на планету.

Также переселенцам придется заниматься строительством жилья, офисов, административных зданий и разработать подходящий способ создания искусственной гравитации.

Согласно проекту, если строительство корабля начнется через 10 лет, то запустить его будет возможно уже в 2037 году.

Корабль планируется диаметром чуть меньше 6,5 км и длиной 32 км. В нем смогут жить до 10 млн человек.