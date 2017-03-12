Метеорит назвали причиной гибели древних американцев

Так называемые люди кловис пропали из Северной Америки около 13 тысяч лет назад. В то же время с лица континента исчезло порядка 35 видов крупных животных, которые служили объектом добычи древних американцев.

Одновременно произошло сильное похолодание. Ученые полагают, что причиной изменения климата могло стать падение метеоритов.

По одной из версий, в это время мог пройти метеоритный дождь – серия небольших метеоритов, упавших на территорию Северной Америки. Такой природный катаклизм мог поднять в атмосферу гигантские клубы пыли и вызвать похолодание.

Гипотезу падения метеоритов подтверждают следы платины, несвойственные этой местности.