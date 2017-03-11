Зоологи выяснили, как собаки могут обманывать людей

Ученые из Цюрихского университета выяснили, что собаки используют тактический обман, если они хотят получить угощение. С подробностями исследования можно ознакомиться в журнале Animal Cognition.

Во время исследования щенки должны были взаимодействовать с двумя незнакомыми людьми, один из которых позволял им съедать лакомство, а другой просто показывал еду, после чего оставлял ее себе. Собаки должны были отвести своего партнера в одно из трех направлений: к коробке с сочной колбасой, к коробке с сухим печеньем для собак или к пустой коробке.

Всего через один день собаки почти всегда безошибочно направлялись к коробке с колбасой. «Собаки также очень быстро научились “обманывать” партнера, который оставлял еду себе. Каждый раз, когда питомцам предстояло отправить с ним к еде, то собаки отправлялись к пустой коробке, чтобы их партнеру ничего не досталось, а у них сами появился бы шанс получить лакомство от второго партнера», – сообщила автор исследования Марианна Хеберлайн.

«Собаки продемонстрировали впечатляющую гибкость поведения. Они действительно быстро научились различать двух партнеров. Другим животным, например, обезьянам, потребовалось бы гораздо больше времени», – отметила Хеберлайн.

Ученые уверены, что собаки способны на тактический обман и корректируют свое поведение в зависимости от того, с кем они имеют дело.