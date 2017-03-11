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Газета.Ru

В Южной Корее исследовали механизм старения человека

В Южной Корее исследовали механизм старения человека
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Южнокорейские ученые исследовали молекулярный механизм, препятствующий старению организма человека, передает ФБА "Экономика сегодня".
По словам специалистов, длина жизни любого живого организма зависит от того, как эффективно в клетке происходит контроль РНК. В рамках своего исследования ученые обнаружили механизм, который противится распаду клеток.
Ученые отмечают, что поддержание функционирования обнаруженной ими молекулярной системы в старости может являться причиной высокого уровня продолжительности жизни живых организмом, в том числе и людей.
Наука Южная Корея
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