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В Южной Корее исследовали механизм старения человека
Южнокорейские ученые исследовали молекулярный механизм, препятствующий старению организма человека, передает ФБА "Экономика сегодня".
По словам специалистов, длина жизни любого живого организма зависит от того, как эффективно в клетке происходит контроль РНК. В рамках своего исследования ученые обнаружили механизм, который противится распаду клеток.
Ученые отмечают, что поддержание функционирования обнаруженной ими молекулярной системы в старости может являться причиной высокого уровня продолжительности жизни живых организмом, в том числе и людей.
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