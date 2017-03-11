В центре Мельбурна появилось розовое озеро

Соленые озера в австралийском парке Уэстгейт приобрели розовый оттенок из-за странного природного явления. Об этом сообщает The New York Times.

«Соленые озера в парке Уэстгейт покраснели из-за очень высокого содержания соли в воде, высоких температур, солнечного света и нехватки осадков. Мы советуем избегать прямого контакта с водой. Вода настолько соленая, что плавать будет неприятно. А когда вода на теле высохнет, то соли быстро кристаллизуются» – сообщил биолог Марк Норманн, работающий в парке.

Водоросли, растущие в соляной корке на дне озера, производят в процессе фотосинтеза красный пигмент, известный как бета-каротин. Высокое содержание соли в воде активирует этот процесс. Специалисты отметили, что такое явление можно наблюдать, когда погода становится жаркой и сухой. По мере того как вода испаряется из соленого озера, содержание соли в нем возрастает до восьми или десяти раз по сравнению с океаном (для сравнения, соленость Мертвого моря превышает соленость океана всего в шесть раз). Создается экстремальная среда обитания, в которой могут жить лишь немногие организмы. В озерах парка Уэстгейт единственное живое существо – это одноклеточные водоросли. Когда концентрация соли невероятно высока, водоросли начинают производить каротиноиды. Эти пигменты и придают озеру розовый цвет.

Ожидается, что озеро приобретет обычный цвет зимой, которая в Австралии начнется в июне. Тогда температура понизится, и начнутся дожди.