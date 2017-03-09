Стали известны подробности расселения первых людей из Африки

Австралийские и немецкие ученые описали основной путь расселения Австралии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты полагают, что примерно 50 тысяч лет назад, когда первые люди достигли территории современной Австралии, дальнейшее расселение по континенту происходило практически молниеносно вдоль западного и восточного побережья. Южной оконечности материка первые его жители достигли примерно 49 тысяч лет назад.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав митохондриальные геномы из образцов волос, собранных между 1920 и 1970 годами у 111 аборигенов из трех разных общин (двух — на юге Австралии и одной — из северо-восточного штата Квинсленд).

До последнего оледенения современные Австралия, Новая Гвинея и Тасмания были объединены сухопутными перешейками и формировали суперматерик Сахул. На нем люди могли оказаться на несколько тысяч лет раньше, чем в Европе. Считается, что в Евразии (точнее, Азии) современный человек появился 47-65 тысяч лет назад. Австралийцы, таким образом, были одними из первых поселенцев за пределами Африки.