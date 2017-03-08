Уфолог обнаружил на поверхности Солнца огромное НЛО

Известный уфолог Скотт К. Уоринг заявил, что обнаружил на опубликованном NASA снимке Солнца НЛО, размерами превосходящий Землю, сообщает Planet Today.

Многие уфологии предполагают, что возможные инопланетные корабли не просто любуются небесным светилом, а черпают энергию из звезды для подзарядки или даже для создания пространственно-временных тоннелей.

Уоринг же на опубликованном снимке NASA нашел гигантский корабль пришельцев. «Размеры этого корабля намного превышают размеры Земли. Он очень большой», - заявил он.

На самом деле, с поверхности Солнца, скорее всего, поднялся один из многочисленных протуберанцев, только очень большого размера. Его контуры при желании можно принять за очертания невероятного космического корабля.