Уфологи фиксируют активизацию инопланетян на Урале

В 2017 году российские уфологии прогнозируют активизацию визитов инопланетян на Землю. Вероятнее всего, по их мнению, это произойдет на Урале. Об этом говорит то, что в районе деревни Молебка стали все чаще замечать неопознанные летающие объекты, которые проявляются как необъяснимые световые вспышки в ночном небе.

Границу Свердловской области и Пермского края специалисты называют "М-треугольником", пишет сайт "Комсомольская правда". Как говорит уфолог Алексей Мартин, привлекает НЛО залежами полезных ископаемых и большим количеством воды.

Ранее было замечено, что неопознанные летающие объекты обычно появляются тут достаточно активно в течение 2-3 лет, затем лет на 12-13 идет спад, а затем визиты возобновляются.

Если эта тенденция будет продолжаться, то, считают уфологи, в 2017 году представители внеземных цивилизаций вновь должны вновь развить активную деятельность в этом регионе России.