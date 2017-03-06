Ученые доказали реальность десяти мифических существ на Земле

В США составлен список мифических существ, которые по утверждению американских ученых, существовали в реальности, сообщает агентство "Федеральное агентство новостей".

Специалисты из Вашингтона не подвергают сомнению тот факт, что 12 тысяч лет назад на Земле жили хоббиты - в индонезийских пещерах были найдены скелеты существ, рост которых не достигает и метра. Восьмиметровые плюющиеся едкой кислотой драконы в свое время наводили ужас на австралийских аборигенов. Также, говорят ученые, реален живший в Индийском океане кракен, а также чудовища Сцилла и Харибда в испанской акватории.

Циклопы, а также василиски, единороги и грифоны из средневекового бестиария, тоже могли бродить по планете, а о существовании лютоволков, подробно описанных в саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", ученые знали давно - доисторический Canis dirus ("ужасный волк") известен палеонтологам еще с 19 века.

По мнению существование снежного человека у американских ученых вообще не вызывает споров, специалисты лишь расходятся во взглядах по поводу происхождения и классификации йети. Амазонки были обычными женщинами, но превосходившими мужчин по физической силе.

В мифических персонажей всех этих существ превратили сами люди, которые просто преувеличили их силу и добавили немного мистики, подчеркивают ученые.