Ученые показали, кто живет на Марсе

Американские ученые, проведя масштабное исследование, выяснили, кто живет под поверхностью Марса.

«Метан, обнаруженный на Красной планете, говорит о том, что его вырабатывают живые микроорганизмы», – заявили специалисты.

По мнению экспертов, на Марсе могут жить Methanothermobacter wolfeii. Эти микроорганизмы поглощают водород и вырабатывают метан.

Проведенные исследования подтвердили, что они способны выжить даже в суровых марсианских условиях. Главные условия для жизни – наличие водорода и углекислого газа.