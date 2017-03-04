Китайские ученые обнаружили черепа неизвестных науке ископаемых предков человека

Китайские археологи в ходе раскопок в районе города Сюйчан (центральная провинция Хэнань) обнаружили черепа представителей прежде не известного науке вида ископаемых людей. Как сообщило агентство Синьхуа, возраст находки составляет от 105 тыс. до 125 тыс. лет.

По словам специалистов, обнаруженные черепа имеют принципиальные отличия от известных науке. В то же время они обладают некоторыми характеристиками, присущими неандертальцам, а также доисторическому человеку, обитавшему в районе Центрального и Северного Китая десятки тысяч лет назад, останки которого ученым довелось изучить ранее.

"Два черепа, обнаруженные нами, принадлежат представителям совершенно иного, нового вида", - рассказал в интервью журналистам археолог Ли Чжаньян из Института культурного наследия и археологии Хэнань. Он подготовил подробный доклад об уникальной находке, согласно которому свод черепа, а также височная кость выдают принадлежность к некому промежуточному звену между синантропом (ок. 460-230 тыс. назад) и первыми Homo sapiens (около 40 тыс. лет назад стал единственным представителем семейства гоминид).

"Данные черепа принадлежали двум доисторическим гоминидам, которые жили в промежутке между синантропом и современным человеком, - пояснил Ли Чжаньян. - Весьма вероятно, что это были прямые предки современных китайцев".