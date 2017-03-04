В Китае обнаружены черепа неизвестных науке предков человека

Во время раскопок в районе города Сюйчан (центральная провинция Хэнань) ученые обнаружили черепа представителей ископаемых людей. Находка интересна тем, что черепа сильно отличаются от всех, известных науке.

По словам экспертов, по форме затылочной кости и лабиринту внутреннего уха эти два образца напоминают черепа неандертальцев. Они сочетают в себе признаки древних китайских гоминид, раннего современного человека и европейского неандертальца. Как сообщило агентство Синьхуа , возраст находки составляет от 105 тыс. до 125 тыс. лет.

По словам специалистов, эти черепа принадлежали двум доисторическим гоминидам, жившим в промежутке между синантропом (подвид рода люди, более поздний и развитый, чем питекантроп) и современным человеком. Как предполагается, это могли быть прямые предки современных китайцев.

Сюйчанский человек» моложе синантропа, который жил 700-200 тыс. лет назад, но старше раннего современного человека, который жил около 40 тыс. лет назад, что говорит об эволюционной преемственности древних гоминид, живших на севере Китая, считает археолог Ли Чжаньян из Института культурного наследия и археологии Хэнань. Специалист предполагают, что «сюйчанцы» могли появиться в результате обмена генами или гибридизации между восточной и западной популяцией древних гоминид.