В Великобритании установили, как люди изменились с начала прошлого века

В Великобритании ученые определили изменения, которые произошли с человеком с начала прошлого столетия, передает ФБА "Экономика сегодня".

По словам специалистов, люди приобрели больше отрицательных качеств как в физиологическом, так и в умственном аспектах. По их словам, из-за популярности телевидения и интернета физическая активность людей значительно снизилась.

При этом ученые отмечают, что средний показатель роста человека стал больше на 11 см и на сегодняшний день составляет 1,78 м, тогда как ранее достигал 1,68 м.