Ученые заявили о массовом вымирании фауны

Ученые заявили, что к концу этого столетия навсегда может исчезнуть половина всех зверей, птиц и растений. В Ватикане на открытии конференции по проблемам охраны окружающей среды они рассказали, что на грани вымирания находится каждый пятый вид животных, сообщает The Guardian.

По словам биолога Пола Эрлиха из Стэнфордского университета в Калифорнии, богатые западные страны «выкачивают ресурсы планеты и уничтожают ее экосистему с беспрецедентной скоростью».

«Мы строим шоссе через Серенгети ради добычи редкоземельных минералов для наших мобильных телефонов. Мы вылавливаем рыбу из моря, разрушаем коралловые рифы и выбрасываем в атмосферу углекислый газ. Мы толкаем мир к вымиранию. Вопрос заключается в том, как мы сможем это остановить», — сказал Эрлих.

Ученые отметили, что проблема заключается в вымирании видов, которые поглощают выбросы углекислого газа, регенерируют почву и сохраняют контроль количества насекомых-вредителей.