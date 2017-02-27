Ученые: с помощью правильного питания женщины изменят мир

Американские исследователи с помощью эксперимента с питанием беременных самок мышей пришли к жизнеутверждающим выводам.

Беременным женщинам ученые рекомендуют не сидеть на диете

Как сообщают СМИ, ученые из Вашингтона выяснили, что от «правильности» получаемого во время беременности питания зависит уровень развития будущего поколения.

Во время эксперимента исследователи разделили подопытных беременных мышек на четыре группы. Первую посадили на строгую диету, вторую кормили жирной пищей. Третьей давали правильное питание в неограниченных количествах. А четвертой - пищу с высоким содержанием жиров и углеводов.

В результате, потомство третьей группы показало, что оно более мотивировано на получение знаний и лучше поддается обучению.