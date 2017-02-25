Апокалипсис близко: к Земле приближается опасный астероид

Ученые заявили, что к Земле приближается астероид, который может привести к настоящему Апокалипсису.

По их словам, в воздухе произойдет сильный взрыв в независимости от того, разлетится астероид на части или нет. Однако, успокаивают специалисты, вероятность трагических событий такого масштаба не столь высока.

Существуют случаи, когда астероид полностью разрушается. В этом случае космический мусор разлетается на большие расстояния, вызывая сильнейшие землетрясения.

Ранее экспертов поразил необычный снимок поверхности Марса.