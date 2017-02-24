Луна может стать полноценной планетой

Сотрудники NASA призвали своих коллег признать Луну отдельной планетой. Специалисты считают, что нынешние критерии классификации планет уже устарели.

В NASA предлагают исключить критерий, по которому планета обязана вращаться только вокруг Солнца. Они предлагают считать планетой любое космическое тело, которое имеет шарообразную форму и обладает массой меньшей, чем звезда. Если это предложение будет поддержано научным сообществом, то Луна из спутника Земли превратится в полноценную планету.

С сотрудниками NASA согласился астроном Пулковской обсерватории Георгий Гончаров. По его словам, Луна в отличие от других спутников во многом вращается по собственной орбите и, можно сказать, вокруг Солнца.