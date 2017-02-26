Ученые объяснили часть предсказаний Нострадамуса на 2017 год

Ученые смогли объяснить часть предсказаний знаменитого астролога Нострадамуса на текущий год.

Как информирует портал runews24.ru, открытие сделали эксперты, которые занимаются изучением стилистики текстов Нострадамуса. По их данным, легендарный астролог прогнозировал, что в 2017 году родится ребенок, который будет иметь большое значение для человечества – когда он вырастет, ему покорятся даже "цари мира".

Специалисты пришли к мнению, что этот младенец появится на свет во Франции или на Урале, так как Нострадамус описал территорию, где он родится, как место, где есть холодные леса и гора, "полная малахита".