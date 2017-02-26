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Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2017 год

Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2017 год
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Расшифровано предсказание астролога и философа Мишеля Нострадамуса на 2017 год.
Изучением текстов пророчеств жившего 450 лет назад провидца, многие из которых сбываются, занимаются специалисты, сообщает runews24.ru.
Согласно текстам, в 2017 году на свет появится особенный ребенок, он будет всеведущим, а по мере взросления обретет силу и могущество. Ему покорятся даже «цари мира».
Он родится в стране, где «холодные леса, а вблизи от места его рождения будет стоять гора, полная малахитом». Специалисты считают, что такому описанию больше всего соответствует Франции. Однако, по мнению некоторых, речь может идти об Урале.
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Наука Франция Хорватия
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