Расшифровано предсказание Нострадамуса на 2017 год

Расшифровано предсказание астролога и философа Мишеля Нострадамуса на 2017 год.

Изучением текстов пророчеств жившего 450 лет назад провидца, многие из которых сбываются, занимаются специалисты, сообщает runews24.ru

Согласно текстам, в 2017 году на свет появится особенный ребенок, он будет всеведущим, а по мере взросления обретет силу и могущество. Ему покорятся даже «цари мира».

Он родится в стране, где «холодные леса, а вблизи от места его рождения будет стоять гора, полная малахитом». Специалисты считают, что такому описанию больше всего соответствует Франции. Однако, по мнению некоторых, речь может идти об Урале.