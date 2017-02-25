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Лондонские ученые научили шмелей игре в футбол
Фото: rueconomics.ru
Специалисты Лондонского университета королевы Марии доказали, что играть в футбол могут научиться даже насекомые.
Шмели оказались способными футболистами
Как сообщают СМИ, ученые решили исследовать возможности шмелей перенимать друг у друга новые навыки, всего лишь наблюдая. Эксперимент оказался удачным. Информацией об этом поделился журнал Science.
Ученые поместили насекомых на поле и с помощью палочек в черно-желтую полоску, имитирующих окрас шмелей, показали им как нужно закатывать шарик в лунку. За удачную попытку насекомых награждали сладким сиропом.
Исследователи сами обучили всего несколько особей. А те уже привлекли в футболу остальных.
Ранее ученые думали, что насекомые не способны на обучение посредством наблюдения.
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