Лондонские ученые научили шмелей игре в футбол

Специалисты Лондонского университета королевы Марии доказали, что играть в футбол могут научиться даже насекомые.

Шмели оказались способными футболистами

Как сообщают СМИ, ученые решили исследовать возможности шмелей перенимать друг у друга новые навыки, всего лишь наблюдая. Эксперимент оказался удачным. Информацией об этом поделился журнал Science.

Ученые поместили насекомых на поле и с помощью палочек в черно-желтую полоску, имитирующих окрас шмелей, показали им как нужно закатывать шарик в лунку. За удачную попытку насекомых награждали сладким сиропом.

Исследователи сами обучили всего несколько особей. А те уже привлекли в футболу остальных.

Ранее ученые думали, что насекомые не способны на обучение посредством наблюдения.