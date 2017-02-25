Ученые предупредили о зарождении жизни на Плутоне

От далекой карликовой планеты, расположенной на краю Солнечной системы, исследователи ожидают больших сюрпризов.

Астрономы считают, что на Плутоне есть условия для жизни

Как сообщают СМИ, ученые проанализировали снимки поверхности Плутона, сделанные космическим аппаратом New Horizons и заговорили о зарождении жизни на этой планете.

По словам астрономов, не факт, что жизнь на Плутоне уже зародилась. Тем не менее, все условия для ее появления там есть.

Известно, что на Плутоне имеется своя атмосфера. Ученые не исключают, что под твердой поверхностью планеты плещутся океаны.