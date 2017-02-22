Ученые: опасных людей можно определить по походке

Российские ученые разработали программу, позволяющую распознавать необычное поведение людей по походке. Разработкой могут заинтересоваться производители систем обеспечения безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского ядерного университета МИФИ

«Мы планируем провести испытания этой разработки для задач сбора статистики и анализа поведения покупателей и продавцов в крупных торговых центрах. В перспективе наши алгоритмы могут быть использованы для выявления необычного поведения людей, зафиксированного камерами наружного наблюдения в аэропортах, вокзалах или на транспорте. Это актуальная задача для современных IT-систем безопасности», — говорится в сообщении МИФИ.

В университете подчеркнули, что программа способна распознавать сложные образы по обычной видеозаписи, однако для ее работы не требуется никакого дополнительного оборудования. В настоящий момент специалисты МИФИ работают над функциями программы, позволяющими распознавать людей в толпе по телосложению, стилю одежды и походке. Помимо систем безопасности, программа может применяться в игровой индустрии, в тренажерах для хирургов, пилотов, водителей и сотрудников экстренных служб города.