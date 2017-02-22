Интернет-пользователей взбудоражила новость об экстренной пресс-конференции NASA

Объявление космическим агентством NASA пресс-конференции об открытии, сделанном за пределами Солнечной системы, взволновало интернет-пользователей и заставило их поверить, что земляне наконец-то нашли инопланетян.

В то же время российские пользователи твиттера возмутились, что «NASA по ходу нашло внеземную жизнь, а вы тут Шурыгину [героиню «Пусть говорят», рассказавшую историю своего изнасилования – прим. ред.] обсуждаете».

Некоторые россияне сравнили уровень открытий NASA и уровень жизни в России. «США: NASA проведет пресс-конференцию по поводу открытия вне Солнечной системы. Россия: Жители Луки жалуются на лужу, которой 40 лет», - написал в твиттере пользователь @whiskeysoda.

СМИ: NASA анонсировало сенсационное заявление о внеземной жизни - МК https://t.co/8M4IKdgrcN pic.twitter.com/6NglzWtWj3 — Konstantin Harlamov (@harlamov_k) 21 февраля 2017 г.

NASA анонсировало свою пресс-конференцию 21 февраля. Она начнется в среду, 22 февраля, в 21:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.