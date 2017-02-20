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NASA намерено признать Луну планетой Солнечной системы

NASA намерено признать Луну планетой Солнечной системы
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Специалисты NASA прорабатывают вопрос о присвоении Луне статуса планеты, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Группа ученых NASA заявила, что космическому телу вовсе необязательно иметь свою околосолнечную орбиту, чтобы считаться планетой.
Если предложения будут приняты Международным астрономическим союзом (IAU), то к текущему списку из восьми планет Солнечной системы добавится еще около сотни.
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Наука США
NASA
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