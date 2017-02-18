Ученые: признания в любви вызывают бессознательный страх

Реакция является неконтролируемой, полагают исследователи.Американские ученые выяснили, почему люди часто с раздражением реагируют на признание в любви. По мнению исследователей, виной тому бессознательный страх и желание оградить себя от неприятных последствий. Причем, как уверяют ученые, эта реакция является неконтролируемой, и она вовсе не значит, что люди не хотят быть любимыми и счастливыми.

Человек, в которого влюбляются, неосознанно чувствует угрозу своему психологическому комфорту, и ответ на симпатию другого для него будет означать лишение гармонии и ощущение уязвимости. Особенно такое поведение характерно для людей, которые уже пережили безответную или несчастную любовь, рассказали ученые Ассоциации Глендон.