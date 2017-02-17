Ученые из МГУ разработали вещество, замедляющее старение

Международная группа ученых из России и Швеции смогла замедлить старение с помощью искусственного антиоксиданта SkQ1, несколько лет назад разработанного в МГУ . Результаты исследования были опубликованы в журнале Aging.

В работе ученые использовали специально выведенную линию мышей, в геном которых была внесена мутация, повышающая скорость накопления случайных мутаций в митохондриях. Это приводит к ускоренному старению и ранней смерти таких мышей – они не доживают и до года, в то время как обычные мыши живут более двух лет. Спустя 100 дней после рождения мыши начали получать SkQ1 в небольших дозах. Спустя еще 100-150 дней у контрольной группы, не получавшей SkQ1, уже проявились признаки старения – потеря веса, понижение температуры, развитие кифоза, облысение, истончение кожи. У мышей, получавших препарат, многие из этих признаков проявились значительно позже или не проявились вовсе.

Принцип работы SkQ1 основан на защите клеток от активных форм кислорода, вырабатываемых поврежденными митохондриями. Если препарат успешно пройдет клинические испытания, то уже через несколько лет он появится в аптеках.