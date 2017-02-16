Ученые раскрыли секрет освоения математики

На успехи в математике влияют положительные эмоции. К такому выводу пришли ученые, проводившие исследование в течение пяти лет на 3 тысячах школьниках. Учащиеся, проявляющие интерес к предмету и гордость за свои учебные достижения, оказываются успешнее тех, кто обладает более высоким интеллектом, но слабо мотивирован. Исследование было опубликовано на сайте onlinelibrary.wiley.com

В ходе исследования ученые выделили семь эмоций, которые чаще всего испытывают школьники: удовольствие от изучение предмета, злость, гордость, страх, волнение, скуку и ощущение безнадежности. Наблюдение за школьниками ученые проводили в Баварии, где у исследователей была возможность оценить успехи учащихся разных классов, из семей с различным уровнем достатка, успехи детей из сельской местности и городов. Ученым удалось доказать, что такие чувства, как скука, злость, волнение, ощущение безнадежности, страх опозориться заметно понижают общий уровень оценок по математике. Исследователи советуют преподавателям избегать таких ситуации, при которых школьники могли бы сталкиваться с отрицательными переживаниями.