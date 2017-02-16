Процедура выборов президента РАН может быть изменена

Инициативная группа членов Российской академии наук предлагает изменить регламент заседания общего собрания организации, на котором должны состояться выборы руководства РАН. Соответствующий документ, в котором, в частности, предлагается выбрать «жесткое» правило голосования (отдавать голос только за одного кандидата), был разослан членам РАН, его копия имеется в распоряжении Indicator.Ru.

«Традиции Академии – это открытое, гласное обсуждение всех кандидатов на руководящие должности (в первую очередь – президента), создание равных условий для всех кандидатов и предоставление возможности любому члену Академии принять участие в обсуждении на всех этапах выборной процедуры (от этапа выдвижения до общего собрания)», — говорится в документе.

Далее отмечается, что в программе работы общего собрания РАН, принятого Постановлением президиума № 216 (о собрании, где и будет избираться президент РАН в марте 2017 года) на всю процедуру выборов (выступления кандидатов, обсуждение, раздача и заполнение бюллетеней) отведена всего лишь часть второй половины рабочего дня. Предлагается выделить на связанные с выборами процедуры несколько дней — 21-24 марта.

Как сообщил Indicator.Ru один из членов президиума РАН, эти предложения обсуждались на заседании президиума Академии 14 февраля, соответствующая рабочая группа была создана, результаты ее работы будут обсуждаться 21 февраля. В тот же день президиум РАН по результатам закрытого голосования должен будет оказать поддержку одному из трех кандидатов на выборах президент Академии – победивший кандидат будет стоять первым в избирательном бюллетене на выборах в марте.