Ученые назвали страну, на которую может обрушиться астероид

Сотрудники NASA заявили, что на Землю может упасть астероид, обнаруженный ими еще в минувшем году.

Сообщается, что небесное тело вылетело в 2016 году из района системы Нибиру. Орбита Земли и астроида сойдутся в одной точке в срок с 16 по 24 февраля. Диаметр небесного тела достигает от пятисот метров до одного километра.

Согласно оптимистичным прогнозам ученых, астероид пролетит на расстоянии в 50 миллионов километров от Земли. В обратном случае, астероид ударит в район Британии. Это вызовет гигантское цунами в Атлантике, которое смоет все прибрежные районы.

Специалисты отмечают, что такой исход маловероятен. Тем не менее, продолжают наблюдать за движение небесного тела.