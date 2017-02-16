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Найдена неизвестная рукопись Черчилля об инопланетянах

Найдена неизвестная рукопись Черчилля об инопланетянах
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В США найдена неизвестная ранее рукопись экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в которой он рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. Эти материалы также нигде не публиковались, сообщает Nature.
11-страничное эссе, написанное перед Второй мировой войной, долгое время хранилось в архивах музея Черчилля в американском городе Фултон (штат Миссури). Туда оно попало из частной коллекции еще в 1980-х годах, однако увидело свет только в наши дни благодаря усилиям нового директора выставочной площадки, который передал работу журналисту Nature Марио Ливио.
Черчилль уже тогда высказывал актуальные и сегодня мысли о Вселенной, отмечая, что для зарождения жизни необходимо наличие воды. В Солнечной системе зарождение жизни возможно лишь на Марсе и Венере, считал сэр Уинстон. В общем, он придерживался точки зрения о возможных формах существования вне Земли.
Черчилль с оптимизмом смотрел на шансы существования внеземной жизни. Есть огромные шансы, что во Вселенной существует множество планет, где сложились условия, благоприятные для зарождения жизни, написал политик.
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