Ученые ДВФУ разработали материалы для создания энергогенерирующих окон

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали полимерные люминесцентные материалы (светоконцентраторы), позволяющие превращать обычные окна в солнечные батареи, сообщает в четверг пресс-служба университета.

"Полученные учеными кафедры химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук ДВФУ в сотрудничестве с институтом химии Дальневосточного отделения РАН новые полимерные люминесцентные материалы потенциально приведут к созданию энергогенерирующего окна, способного преобразовывать солнечный свет в электрическую энергию", - сообщили в пресс-службе.

Ученые предполагают, что созданный ими материал станет основой для производства недорогих пленок, которые можно будет крепить на обычное оконное стекло или любую другую поверхность, куда падает солнечный свет, собирать и преобразовывать его в электрическую энергию.

"Обычная солнечная батарея требует большой площади для размещения, имеет низкую эффективность при рассеянном освещении и довольно дорогостоящая. Светоконцентраторы позволяют в разы снизить потребность в фотоэлектрических преобразователях, использовать рассеянный свет и размещать устройства на любых поверхностях, в том числе и в плотной городской застройке", - прокомментировал один из разработчиков Александр Хребтов.