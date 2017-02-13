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Ученые раскрыли точную дату и причину конца света

Ученые назвали точную дату и причину конца света
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Американские ученые назвали точную дату очередного конца света. По мнению специалистов, Земле осталось существовать всего 30 лет.
Исследователи подсчитали, что в 2047 году все живое на планете Земля будет уничтожено из-за необычной солнечной активности.
При этом уточняется, что человечеству грозит не чрезмерное тепло, а холод. Солнечная активность через 30 лет заметно сократится. Она доберется до критической отметки. Все пространство, заполненное солнечным светом, начнет уменьшаться. В результате это приведет к гибели планеты и людей.
Наука
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