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Ученые назвали точную дату и причину конца света
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Американские ученые посчитали, что через 30 лет все живое на планете Земля будет уничтожено из-за необычной солнечной активности, сообщает «Экономика сегодня».
По мнению специалистов, к 2047 году солнечная активность заметно сократится и доберется до критической отметки. Тогда пространство, заполненное солнечным светом, начнет сокращаться. Человечеству грозит ужасный холод. В результате такая активность солнца приведет к гибели планеты и людей.
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