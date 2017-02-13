Ученые назвали точную дату и причину конца света

Американские ученые посчитали, что через 30 лет все живое на планете Земля будет уничтожено из-за необычной солнечной активности, сообщает «Экономика сегодня»

По мнению специалистов, к 2047 году солнечная активность заметно сократится и доберется до критической отметки. Тогда пространство, заполненное солнечным светом, начнет сокращаться. Человечеству грозит ужасный холод. В результате такая активность солнца приведет к гибели планеты и людей.